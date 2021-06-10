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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف "خميس مشيط" بالسعودية بطائرة مفخخة

10:36 م الخميس 10 يونيو 2021
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف "خميس مشيط" بالسعودية بطائرة مفخخة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالسعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما؛ لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

هذا المحتوى من

Asha
الإمارات ميليشيات الحوثي السعودية طائرة مفخخة قوات التحالف هجمات إرهابية

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