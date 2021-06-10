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اليمن: مقتل وإصابة 35 مدنيًا بينهم نساء في حصيلة أولية لقصف حوثي على مأرب

09:42 م الخميس 10 يونيو 2021
اليمن: مقتل وإصابة 35 مدنيًا بينهم نساء في حصيلة أولية لقصف حوثي على مأرب

ارشيفيه

عدن - (أ ش أ):

أكدت مصادر محلية وطبية يمنية في محافظة مأرب، سقوط 8 شهداء و27 جريحًا من المدنيين، في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الخميس، على مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الميليشيات الحوثية شنت مساء اليوم، قصفًا متتاليًا على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة، أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

وأكدت المصادر، أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف، هي 8 شهداء وأكثر من 27 جريحًا، والعدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية، التي تم استهدافها في القصف، فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف؛ منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.

هذا المحتوى من

قصف حوثي اليمن الميليشيات الحوثية محافظة مأرب

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