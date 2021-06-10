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روسيا: فرض غرامة ضخمة على فيسبوك وتليجرام بسبب محتوى محظور

08:39 م الخميس 10 يونيو 2021
روسيا: فرض غرامة ضخمة على فيسبوك وتليجرام بسبب محتوى محظور

فيسبوك

موسكو - (د ب أ):

قررت السلطات القضائية في روسيا فرض غرامة ضخمة على عملاقي التواصل الاجتماعي، شركتي فيسبوك وتليجرام، لعدم إزالتهما محتوى محظور.

وقضت محكمة في موسكو غرامة قدرها 10 ملايين روبل (138 ألف دولار) على تليجرام، و17 مليون روبل على فيسبوك، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس.

وتعرضت خدمات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي لغرامات خلال الأشهر القليلة الماضية، لأنها لم تحذف دعوات للاحتجاج تستهدف القاصرين.

وجاءت أحدث التحقيقات بعد سجن المعارض أليكسي نافالني، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في يناير.

ونجحت شركة تويتر مؤخرا في تجنب فرض حظر عليها في روسيا، حيث حذفت محتوى محظورا، شمل مواد إباحية للأطفال، ودعوات للانتحار.

تليجرام فيسبوك محتوى محظور موسكو أليكسي نافالني روسيا تويتر

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