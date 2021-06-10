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"الصحة العالمية" تحذر من عدم كفاية مستوى التلقيح في أوروبا لتجنب عودة الوباء

08:37 م الخميس 10 يونيو 2021
"الصحة العالمية" تحذر من عدم كفاية مستوى التلقيح في أوروبا لتجنب عودة الوباء

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مستوى التلقيح في أوروبا "غير كاف" لتجنب عودة ظهور وباء فيروس كورونا المستجد داعية إلى تجنب تكرار "خطأ" ارتفاع الإصابات خلال صيف 2020.

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوجه - في تصريح أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن توزيع اللقاحات ما زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة من عودة" الوباء.

وأضاف أن الطريق نحو تحصين نسبة لا تقل عن 80 في المائة من السكان البالغين ما زال طويلا"، داعيا إلى الحفاظ على التدابير الصحية والتباعد الاجتماعي وتجنب السفر إلى الخارج.

وأشار إلى أنه في حال تحسن الوضع في أنحاء المنطقة مع انخفاض عدد الإصابات والوفيات منذ شهرين وتخفيف القيود الصحية "فسنكون بعيدين عن الخطر".

وللمرة الأولى منذ خريف عام 2020، انخفضت الحصيلة الأسبوعية للوفيات في المنطقة الأوروبية إلى أقل من 10 آلاف الأسبوع الماضي، وفقا للفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا لقاح كورونا أوروبا

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