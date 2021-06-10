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مصدر يمني: مقتل وإصابة 11 مدنيا في قصف للحوثيين بمحافظة مأرب

07:40 م الخميس 10 يونيو 2021
مصدر يمني: مقتل وإصابة 11 مدنيا في قصف للحوثيين بمحافظة مأرب

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ):

سقط قتلى وجرحى مدنيون، مساء اليوم الخميس، إثر قصف شنه الحوثيون على مدينة مأرب، شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مليشيا الحوثي شنت قصفا بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع متفرقة في مدينة مأرب، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 10 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش أطلقت المضادات الأرضية عقب تلك الهجمات.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، شيع مئات المواطنين جثمان الطفلة ليان، التي قتلت جراء قصف حوثي استهدف محطة وقود السبت الماضي، راح ضحيته 21 مدنيا.

ورفع المتظاهرون صورا ولافتات تدين هذا القصف، منددين "بجرائم الحوثي" ضد المدنيين في مأرب والمناطق اليمنية.

وانطلقت بالتزامن حملة إلكترونية تدعو لإعادة تصنيف الحوثيين "كمنظمة إرهابية نظرا لجرائمها بحق اليمنيين".

محافظة مأرب اليمن مليشيا الحوثي طائرات مسيرة المضادات الأرضية

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