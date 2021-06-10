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المنفي يشيد بدور بريطانيا بدفع العملية السياسية فى ليبيا

07:10 م الخميس 10 يونيو 2021
المنفي يشيد بدور بريطانيا بدفع العملية السياسية فى ليبيا

محمد المنفي

طرابلس - (أ ش أ):

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بدور بريطانيا في دفع العملية السياسية في ليبيا، والتزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي لدعم السلطة التنفيذية الجديد من أجل تنفيذ استحقاقات المرحلة التي نصت عليها خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء "المنفي" اليوم /الخميس/ مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفيرلي، ووزير الدفاع البريطاني بن والس، اللذان زارا طرابلس رفقة وفد رفيع المستوى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الوفد البريطاني ثمن - خلال اللقاء - دور "المنفي" في توحيد ليبيا، وحرصه على توحيد المؤسسات، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها.

وشدد الوفد البريطاني على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كل التراب الليبي، مؤكدين على دعمهم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.

هذا المحتوى من

Asha
محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي ليبيا بريطانيا

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