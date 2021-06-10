بعد صفعه ماكرون.. القضاء الفرنسي يصدر حكما بحق المعتدي على الرئيس

وكالات:

حكمت محكمة فالينس الفرنسية، اليوم الخميس، على داميان تاريل، الذي اعتدى على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالسجن لمدة أربعة أشهر، وأن تنفيذ الحكم، بحسب قرار المحكمة، يجب أن سيجري تنفيذه فوراً، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أن "النيابة العامة طالبت من جهتها، بالسجن 18 شهرا. وأمام دفاع المتهم داميان تاريل 10 أيام للطعن على قرار المحكمة".

وما تزال الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على وجهه خلال رحلة إلى منطقة دروم، يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري، تثير الكثير من النقاش داخل فرنسا وخارجها، حيث شوهد فيديو الواقعة في مناطق العالم المختلفة.

هذا واعتدى تاريل على ماكرون خلال زيارة قام بها الأخير إلى إقليم "دروم". وهتف الشخص الذي صفع ماكرون "تسقط الماكرونية"، قبل أن يتدخل أفراد الأمن بسرعة لإبعاد ماكرون وطرح الرجل أرضا.

ولم تكن الصفعة الأخيرة الواقعة الأولى من نوعها بالنسبة لماكرون، فعندما كان وزيرا للاقتصاد، ضربه متظاهرون معادون لقانون العمل بالبيض في مونتروي في 6 يونيو 2016.

وعندما كان مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2017، ألقي البيض على وجهه في معرض الزراعة، وقال آنذاك إنه "جزء من الفولكلور".