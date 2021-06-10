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رئيس وزراء بريطانيا يجتمع ببايدن قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول السبع

05:26 م الخميس 10 يونيو 2021
رئيس وزراء بريطانيا يجتمع ببايدن قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول السبع

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وسط لندن

لندن - (أ ش أ):

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقاطعة "كورنوال" جنوبي غرب إنجلترا، وذلك قبل يوم من انطلاق قمة مجموعة الدول السبع.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن جونسون أطلع الرئيس الأمريكي على ميثاق الأطلسي، وهو إعلان مشترك أصدره رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفلت في 14 أغسطس 1941؛ للتعبير عن حجم الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.

وكانت رئاسة الوزراء البريطانية قد أعلنت أن المسئولين سيوقعان خلال لقائهما اليوم "ميثاقا أطلسيا" جديدا يأخذ في الاعتبار خطر الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحراري.

يذكر أن بايدن وصل - أمس - إلى بريطانيا في أول جولة أوروبية وزيارة خارجية منذ توليه منصبه في يناير الماضي؛ حيث تستمر لمدة 8 أيام، وتشمل زيارة مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" في "بروكسل"، فضلا عن عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مدار يومي 15 و16 من يونيو الجاري بمدينة جينيف السويسرية.

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