أزمة تيجراي: رئيس المجلس الأوروبي يدعو إريتريا لسحب قواتها ويحذر من كارثة إنسانية

اديس ابابا- (بي بي سي):

دعا رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، القوات الإريترية إلى مغادرة منطقة تيجراي المجاورة في إثيوبيا.

وكانت أرتيريا قد أكدت في الشهر الماضي للمرة الأولى بمشاركة قواتها في الحرب الدائرة في الإقليم في شمال البلاد. وأقرت إثيوبيا بالدعم الأرتيري لها.

وقال ميشيل، في حديث له في بروكسل، إن الوضع في تيجراي خطير للغاية، داعيا السلطات إلى السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى المنطقة، مؤكدا أن المنطقة تشهد "كارثة إنسانية".

وأضاف ميشيل أن ثمة حاجة لإجراء تحقيق دولي؛ للتأكد من أن الضالعين في ارتكاب جرائم في تيجراي لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب.