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رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى يُعلن استقالة حكومته

04:26 م الخميس 10 يونيو 2021
رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى يُعلن استقالة حكومته

رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيرمين نجريبادا

بانجي- (أ ش أ):

أعلن رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيرمين نجريبادا اليوم الخميس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حكومته قدمت استقالتها.

ونقل راديو فرنسا الدولي عن ألبرت يالوكى موكبيمى، المتحدث باسم الرئاسة، تأكيده " أن نجريبادا قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشيل جوتوديا "، مضيفًا أنه سيتم الإعلان في غضون ساعات قليلة ما إذا كان الرئيس سيعيد تعيين نجريبادا مجددًا أم لا.

وأوضح موكبيمي أن الرئيس قد يطلب من نجريبادا البقاء في منصبه وإعادة تشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الاستقالة كانت متوقعة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت على ثلاث مراحل خلال الفترة بين شهري ديسمبر ومايو الماضيين.

هذا المحتوى من

Asha
جمهورية إفريقيا الوسطى رئيس وزراء إفريقيا الوسطى ميشيل جوتوديا استقالة حكومة افريقيا الوسطي

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