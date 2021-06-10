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السلالة المتحورة دلتا تمثل 91% من الإصابات بكورونا في بريطانيا

04:24 م الخميس 10 يونيو 2021
السلالة المتحورة دلتا تمثل 91% من الإصابات بكورونا في بريطانيا

فيروس كورونا

لندن- (أ ش أ):

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الخميس أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تمثل 91% من حجم الإصابات الحالية في البلاد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن العلماء أثبتوا أن سلالة "دلتا"، التي جرى اكتشافها في الهند في شهر مايو الماضي، شديدة العدوى وتفتك بالأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل أو لم يكملوا مرحلة التطعيم.

يذكر أن بريطانيا كانت قد قررت تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف القيود الاحترازية ضد الفيروس وحالة الإغلاق في 21 يونيو الجاري في ظل ارتفاع أعداد المواطنين الذين تلقوا جرعات اللقاح، إلا أن الحكومة لا زالت تراجع القرار مع ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد مرة أخرى؛ حيث قال هانكوك يوم الأحد الماضي "سنتخذ قرارا نهائيا بشأن الخطوة الرابعة، وهي الكبرى في خارطة الطريق في 14 يونيو".

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