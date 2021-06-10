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النمسا تبدأ مرحلة جديدة من تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

01:59 م الخميس 10 يونيو 2021
النمسا تبدأ مرحلة جديدة من تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

النمسا

فيينا- (أ ش أ(:

بدأت النمسا، مرحلة جديدة من تخفيف قيود جائحة "كورونا" في البلاد بعد انخفاض الإصابات اليوم بشكل لافت.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم الخميس- أن قيود المسافة بين الأشخاص تم خفضها اعتبارا من اليوم إلى متر واحد بدلا من مترين، كما تم تأخير حظر التجول إلى منتصف الليل بدلا من العاشرة مساء.

وأشار البيان إلى السماح أيضا بتواجد أعداد أكبر داخل المحال التجارية ومراكز التسوق، إضافة إلى السماح بنسبة إشغال في دور المسرح والسينما والأحداث الثقافية تصل إلى 75 % بدلا من 50 %.

ولفتت "الداخلية النمساوية" إلى تخفيف قيود ارتداء الكمامات الطبية في العديد من المناطق إلى جانب رفع قيود سابقة مشددة خاصة بالسفر.

وأشار البيان إلى استمرار الالتزام بإثبات الأشخاص الحصول على اللقاح أو التعافي من الفيروس أو إجراء اختبار طبي حديث قبل الدخول إلى كل الأماكن العامة خاصة المطاعم والفنادق.

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النمسا الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا وزارة الداخلية النمساوية

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