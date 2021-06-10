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عون يشكر العراق على مضاعفة كمية النفط للبنان

01:54 م الخميس 10 يونيو 2021
عون يشكر العراق على مضاعفة كمية النفط للبنان

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت- (د ب أ ):

وجه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الخميس الشكر إلى نظيره العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على قرار الحكومة العراقية مضاعفة كمية النفط التي أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً.

وقال الرئيس عون، في برقية إلى صالح والكاظمي ، إنه "ليس غريباً على دولة العراق وقوفها الدائم إلى جانب وطننا، في مختلف الظروف والمحن التي مرَّ بها".

وأضاف ،حسب بيان للرئاسة اللبنانية اليوم :" تأتي مبادرة بلادكم اليوم، في ظروف اقتصادية وحياتية بالغة الدقة والصعوبة بالنسبة إلى شعبنا، ونحن أحوج ما نكون فيها إلى دعم أشقائنا وأصدقائنا، لنتمكن من التصدي للتدهور المعيشي والإنساني، وبدء مرحلة النهوض".

وكانت الحكومة العراقيّة قد صادقت أول أمس الثلاثاء على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم إلى مليون طن.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية انعكست على جهود الدولة لتأمين المبالغ من العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد المحروقات، ما جعل المواطنين اللبنانيين يصطفون بسياراتهم أمام محطات الوقود يومياً في كل المناطق للحصول على حاجتهم منها.

العماد ميشال عون النفط لبنان العراق

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