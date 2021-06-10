التحالف العربي ينفي تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية

الرياض/صنعاء- (د ب أ):

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس أنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية.



وقال التحالف، حسب التلفزيون السعودي على موقعه بـ "تويتر" اليوم ، إن " الأنباء الواردة باستهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع بـ صنعاء غير صحيحة".



وأضاف أن "عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي".



وكان شهود عيان أفادوا بشن مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية على مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء.



وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية استهدفت مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا، شمال صنعاء.



وأضافوا أن دوي انفجارات عنيفة سمعت وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من الموقع المستهدف، دون الإشارة الى وقوع خسائر.



يذكر أن وفدا عمانيا يجري حاليا مباحثات مع الحوثيين للمضي قدما في خطوات بناء السلام ووقف إطلاق النار.