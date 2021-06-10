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أكسيوس: نصف إعانات البطالة الأمريكية جراء الجائحة قد تكون سُرقت

01:53 م الخميس 10 يونيو 2021
أكسيوس: نصف إعانات البطالة الأمريكية جراء الجائحة قد تكون سُرقت

إعانات البطالة الأمريكية

واشنطن- (د ب أ):

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن خبراء أن ما يصل إلى نصف إعانات البطالة التي وزعتها الولايات المتحدة على مدار العام الماضي قد تكون سرقت من جانب مجرمين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الموقع أن بليك هول، الرئيس التنفيذي لموقع "أي دي دوت مي" قال إن الولايات المتحدة قد تكون خسرت أكثر من 400 مليار دولار نظير المطالبات الزائفة بالإعانات.

وذكر هايوود تالكوف، الرئيسي التنفيذي في شركة ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز، أن 70 % على الأقل من الأموال التي سرقت قد تكون في النهاية خرجت من الولايات المتحدة وانتهى الحال بكثير منها في أيدي العصابات الإجرامية المدعومة من حكومات أجنبية مثل الصين ونيجيريا وروسيا، بحسب أكسيوس.

ورفضت وزارة الخزانة التعقيب على التقديرات لأكسيوس.

إعانات البطالة الأمريكية موقع أكسيوس الإخباري الولايات المتحدة

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