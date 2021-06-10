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الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة بايدن لإجراء تحقيق كامل في أصول كورونا

01:46 م الخميس 10 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة بايدن لإجراء تحقيق كامل في أصول كورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):
أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس كورونا، في خطوة قد تثير غضب بكين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين للصحفيين اليوم الخميس، قبل محادثات قمة مجموعة السبع في بريطانيا، :"من المهم للغاية أن نعرف أصول فيروس كورونا".

وردا على سؤال عما إذا كان التكتل سيدعم دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء مزيد من التحقيقات، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة. وقال "للعالم الحق في معرفة ما حدث بالضبط".

وبعد رحلة بحثية في وقت سابق من هذا العام إلى مقاطعة ووهان الصينية، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر من عام 2019، قال خبراء من منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ربما انتقل من الحيوانات إلى البشر، وأكدوا أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث. وأكدوا أن كل الفرضيات لا تزال قائمة.

وتنفي بكين بشدة احتمالية تسرب الفيروس من مختبر.

وكلف بايدن الشهر الماضي وكالات الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة تحقيقاتها.

وقال بايدن إن هناك حاجة إلى المزيد من أعمال البحث، مضيفا أنه سيعمل مع شركاء متشابهين في التفكير لمواصلة "الضغط على الصين للمشاركة في تحقيق دولي كامل وشفاف وقائم على الأدلة".

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