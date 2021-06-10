لخليج الإماراتية: مقتل بوكو حرام هل هو نهاية تنظيم إرهابي ؟

أبوظبي- (أ ش أ):

عقلت صحيفة (الخليج) الإماراتية، اليوم الخميس، عن الأخبار المتداولة عن مقتل زعيم تنظيم (بوكو حرام)، الإرهابي أبو بكر شيكاو.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "نهاية إرهابي آخر"، إذا صحت هذه الأنباء فهل هذا يعني نهاية ذلك التنظيم الإرهابي الذي روّع نيجيريا والدول المجاورة لها طيلة 11 عاماً؟، موضحة في التحليل البديهي أن التنظيم قد تضعف قوته، لأن شيكاو استطاع الإمساك بكل مفاصله وقيادته منذ أن حل خلفاً للقائد السابق محمد يوسف، الذي قُتل عام 2009، وبالتالي فإن خليفته لن يكون بمثل قوته وقدرته، لكن التنظيم يستطيع البقاء ويشكل خطراً إنما ليس كالسابق.

وأضافت أن مقتل شيكاو قد يكون فرصة للجيش النيجيري كي يقوم بمراجعة عسكرية للمواجهات مع ذاك التنظيم، مستغلاً حالة الضعف التي يواجهها حتى في ظل اختيار قائد جديد خلفاً لشيكاو، وكذلك الصراع الدموي الدائر بين «بوكو حرام» و«داعش»، الذي قد يؤدي إلى إضعاف التنظيمين معاً.

وأكدت أن غياب زعيم «بوكو حرام» سيؤثر أيضاً في نشاط هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى في منطقة الساحل الإفريقي، مثل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب العربي»، الذي قُتل زعيمه أيضاً الجزائري عبد المالك دروكدال مؤخراً، وفي نشاط تنظيمات إرهابية أخرى تعاني انقسامات وصراعات، رغم استغلالها الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها هذه الدول. لكن ذلك مشروط بعوامل التنسيق الأمني بين دول ساحل، والعمل على إزالة العوامل التي تمكّن الإرهاب من التمدد.