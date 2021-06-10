العراق وأمريكا يبحثان أفاق التعاون في مجال النفط والطاقة

العراق - (أ ش أ)

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، أفاق التعاون في مجال النفط والطاقة، ودور الشركات الأمريكية في تطوير الصناعة النفطية في العراق.

وأكد إسماعيل، خلال لقائه بتولر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الوزارة حريصة على زيادة فرص الاستثمار للشركات العالمية في العراق، وخصوصًا في قطاعات النفط واستثمار الغاز والطاقة النظيفة، تعزيزاً ودعماً للاقتصاد الوطني، مشيدا بدور الشركات الأمريكية في تطوير الصناعة النفطية في العراق وخصوصاً شركات اكسون موبيل وشيفرون وهانيول وغيرها.

من جانبه، عبر السفير الأمريكي، عن رغبة شركات بلاده بتعزيز التعاون والمشاركة في المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة.