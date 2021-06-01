زعيم شيعي: القوات الأمريكية في العراق "هدف" للمقاومة العراقية

بغداد - (د ب أ)

اعتبر زعيم حركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي مساء اليوم الثلاثاء، وجود القوات العسكرية الأمريكية في العراق بأنه هدف للمقاومة العراقية.

وقال الخزعلي لمحطة تلفزيون "أي نيوز" إن أي وجود عسكري أمريكي هو هدف للمقاومة حتى يصل إلى نتيجة عدم فائدة بقاءه في العراق وضرورة خروجه والأمر يعتمد على طول النفس في هذه المواجهة لأنها حرب استنزاف ونحن نمتلك خبرة في هذا النوع من الحروب منذ عام 2003 لحين إخراج جميع قواتهم بعد سنوات.

وأضاف: "لدينا تجربة خاصة لإخراج القوات الأمريكية من العراق ولا يمكن من حيث الأساس والمبدأ أن تتفاوض المقاومة مع قوات الإحتلال وفي الوقت الذي يقرر الإحتلال الإنسحاب الكامل فليس بالضرورة أن يكون الوسيط في التفاوض هو الحكومة العراقية بوضعها الحالي ولدينا مثل في لبنان عندما تفاوض حزب الله مع إسرائيل عن طريق وسيط ألماني".

وذكر أن توجد أسلحة نوعية كثيرة لدى المقاومة العراقية إعترف بها الجانب الأمريكي مثل الطائرات المسيرة بدون طيار التي أصابت قاعدة عين الأسد بدقة متناهية استطاعت إختراق جميع منظومات الرادار والدفاع.

واعتبر زعيم حركة عصائب أهل الحق المظاهر المسلحة في المنطقة الخضراء الحكومية التي رافقت عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح الأسبوع الماضي بأنها دفاع عن الدولة.

وقال: "نحن من جانبنا نعتبر استهداف الوجود العسكري الأمريكي مشروع ولكن استهداف الوجود الدبلوماسي ليس صحيحاً على الأقل في الوقت الحالي" .

وأوضح أن العداء بين الحشد الشعبي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو عداء من طرف واحد هو طرف رئيس الوزراء وأن أساس العداء هو تواجد القوات الأمريكية لأن قوات الحشد رافضة لوجود القوات الأمريكية بينما رئيس الوزراء يريد بقاءها في العراق.