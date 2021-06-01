فلسطين: الجهود المصرية كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

فلسطين - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن المشاورات مستمرة مع مصر لدعم القضية الفلسطينية وتثبيت وقف إطلاق النار.

وأضاف أبو ردينة، في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أن المساعدات المصرية إلى الأشقاء في قطاع غزة مستمرة، لافتًا إلى أن الجهود المصرية كبيرة لدعم القضية الفلسطينية .

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك جهد أمريكي بالتوازي مع الجهود المصرية والعربية لدعم القضية الفلسطينية، منوها إلى أنه يتم العمل على استمرار وقف إطلاق النار في غزة بالتنسيق مع مصر.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس أبو مازن قام بجهود كبيرة بالتنسيق مع مصر لدعم القضية الفلسطينية ، موضحا أنه لن يكون هناك سلام دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .

وأعرب عن ثقته الكاملة في مصر ودورها القومي في عملية إعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن وفد فلسطيني سيكون بالقاهرة قريبا للتنسيق بشأن إعادة إعمار غزة.