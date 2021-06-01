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الدبيبة يثمن دور الاتحاد الأوروبي وفرنسا في دعم استقرار ليبيا

10:31 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
الدبيبة يثمن دور الاتحاد الأوروبي وفرنسا في دعم استقرار ليبيا

عبد الحميد الدبيبة

فرنسا - (أ ش أ)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن بلاده تتطلع إلى دور فرنسي مهم في دعم استقرارها وتعزيز قرارها السياسي.

وثمن الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دور الاتحاد الأوروبي وفرنسا على جهودهما في دعم ليبيا في مجالات عدة منها مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجماعات الإجرامية العابرة للحدود وتأمين الحدود، مشيراً إلى أن فرنسا يمكنها المساهمة بدور مهم في إنهاء وجود المرتزقة على أراضي ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأعرب الدبيبية عن تطلعه لإعادة تفعيل مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين في مجال الطاقة والأمن والبنية التحتية والاستثمار، واستكمال المشاريع المشتركة المتوقفة منذ فترة، منوها إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس الفرنسي على تفعيل اللجنة الفرنسية - الليبية المشتركة التي لم تجتمع منذ عام 2002، لتتولى متابعة الاتفاقات المذكورة.

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حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ليبيا الاتحاد الأوروبي فرنسا

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