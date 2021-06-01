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عمليات بغداد تحبط عمل إرهابي لتنظيم داعش شمالي العاصمة

10:14 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
عمليات بغداد تحبط عمل إرهابي لتنظيم داعش شمالي العاصمة

عمليات بغداد تحبط عمل إرهابي لتنظيم داعش

العراق - (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات بغداد، إحباط عمل إرهابي لتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "أعضاء قيادة عمليات بغداد تمكنوا من إحباط عمل إرهابي لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية بعبوات ناسفة في قضاء الطارمية".

وأضافت أن أعضاء اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بقيام تنظيم داعش الإرهابي بوضع مواد متفجرة في أحد بساتين منطقة الطارمية شمالي بغداد، خرجت قوة من اللواء وتمكنت من العثور على 4 عبوات ناسفة محلية الصنع مزروعة على جوانب إحدى الطرق النيسمية في البستان، مشيرة إلى أن قوات هندسة الفرقة قامت برفع العبوات وإبطال مفعولها.

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تنظيم داعش بغداد العراق احباط عمل إرهابي

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