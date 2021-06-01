رئيس الحكومة الليبية يناقش مع وزيرة الجيوش الفرنسية تفعيل اللجان المشتركة

وكالات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء بوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، بحضور وزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وذكرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية على موقع "فيسبوك" أنه ناقش في الاجتماع متابعة التعاون الامني بين البلدين وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة.

وتطرق الاجتماع إلى استئناف برامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد رئيس الحكومة وزير الدفاع بأن سيادة ليبيا واحترامها هو الاساس في علاقاتها مع الدول، وكذلك أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل إهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية.