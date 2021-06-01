إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول مجالها الجوي

مدريد - (ا ف ب)

وسط تواصل الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بسبب تواجد زعيم جبهة البوليساريو على أراضيها، أكدت مدريد الثلاثاء أنها لم تسمح لطائرة جزائرية كانت في طريقها إلى مدينة لوجرونيو شمال البلاد بدخول مجالها الجوي، بناء على تعليمات من الجيش الإسباني. ويتواجد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في هذه المدينة حيث يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

كشفت سلطة الملاحة الجوية الإسبانية الثلاثاء أن طائرة كانت في طريقها من الجزائر إلى مدينة لوجرونيو بشمال إسبانيا عادت أدراجها بعدما أبلغتها المراقبة الجوية بأنه لا يمكن السماح لها بدخول المجال الجوي بناء على تعليمات من الجيش الإسباني.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الإسبانية العليا الثلاثاء طلب الادعاء العام احتجاز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية "جرائم حرب" لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته.

ويتلقى إبراهيم غالي العلاج في مستشفى بمدينة لوجروينو منذ أكثر من شهر، الأمر الذي أثار خلافا بين إسبانيا والمغرب.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو أن الحكومة تتوقع أن يعود غالي من حيث أتى فور تحسن حالته الصحية، وتمنت له الشفاء العاجل.