وزير يمني يحذر من إبادة جماعية للأطفال بمناطق سيطرة الحوثيين

اليمن - (أ ش أ)

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ارتفاع أعداد قتلى الأطفال المجندين في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في المعارك الأخيرة بمختلف جبهات محافظة مأرب.

وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن التقارير الميدانية واعترافات مليشيا الحوثي عبر وسائلها الإعلامية تؤكد الارتفاع الكبير لأعداد القتلى الأطفال ممن زجت بهم المليشيا في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، منذ إقامتها معسكرات لاستدراجهم وتجنيدهم تحت غطاء "المراكز الصيفية.

وحذر الإرياني من عمليات إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الآلاف من الأطفال بين (10_16) عامًا، بعد استدراجهم من منازلهم ومدارسهم، وغسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، ثم الزج بهم مع افتقارهم لأي خبرة قتالية في محارق موت مفتوحة في جبهات مأرب والجوف، دون اكتراث لمصيرهم.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بمسئولياتهم، ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وملاحقة المسئولين عن عمليات تجنيدهم باعتبارهم مجرمي حرب.