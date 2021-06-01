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رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ جولة خليجية بزيارة لسلطنة عمان

09:27 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ جولة خليجية بزيارة لسلطنة عمان

محمد اشتية

سلطنة عمان - (أ ش أ)

بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لسلطنة عمان، في إطار جولته الخليجية لحشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، ولتعزيز التعاون بين البلدين، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن كلا من وزراء الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، والدولة محافظ مسقط سعود بن هلال البوسعيدي، والاقتصاد سعيد بن محمد الصقري بسلطنة عمان، وسفير فلسطين لدى السلطنة تيسير جرادات ، قد كانوا في استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني بمطار مسقط .

ومن المقرر أن يلتقي اشتية خلال زيارته مع نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي بسلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد، وعددا من الوزراء والمسؤولين العمانيين

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محمد اشتية سلطنة عمان رئيس الوزراء الفلسطيني

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