ماليزيا تعتزم استدعاء السفير الصيني وسط تقارير حول انتهاك طائرات صينية مجالها الجوي

بانكوك - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين اليوم الثلاثاء أن بلاده سوف "تصدر مذكرة احتجاج دبلوماسية" وتستدعي السفير الصيني لتقديم تفسير بشأن "انتهاك المجال الجوي والسيادة الماليزية" من جانب طائرات عسكرية صينية.

وذكر الجيش الماليزي في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن 16 طائرة عسكرية صينية، حلقت بالقرب من مجالها الجوي، بعد أن دخلت ما أطلق عليه "المنطقة البحرية الماليزية" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت القوات الجوية الملكية الماليزية في بيان لها إن "سلاح الجو الملكي الماليزي يؤكد رصد 16 طائرة تابعة للقوات الجوية لـ"جيش التحرير الشعبي" دخلت المجال الجوي للمنطقة البحرية الماليزية، وكانت تحلق بالقرب من مجالنا الجوي".

وأضافت القوات الجوية الملكية الجوية أنها أرسلت طائرات استطلاع "لإجراء تعرف بصري" على الطائرات الصينية، التي قالت إنها روسية الصنع من طراز "إليوشن إل-76" وطائرة صينية من طراز "شيان واي-20"، وهي "طائرة نقل إستراتيجي. قادرة على القيام بمهمات متنوعة"، بحسب ما قاله سلاح الجو الملكي الماليزي.

ويشار إلى أن ماليزيا هي واحدة من ست دول لديها مطالبات بحرية أو إقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وقال هشام الدين حسين اليوم إن "إقامة علاقات دبلوماسية ودية مع أي دولة لا يعني تعريض أمننا القومي للخطر".

ورفضت محكمة تحكيم دولية عام 2016 مزاعم بكين بالسيادة على نحو تسعين بالمئة من مساحة بحر الصين الجنوبي.