"التعاون الخليجي" تؤكد عمق الروابط الأخوية بين السعودية والكويت

السعودية - (أ ش أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوطيدة، التي تجمع الشقيقتين السعودية والكويت.

وقال الحجرف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "إن زيارة ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للرياض في أول زيارة خارجية رسمية له، ضيفًا عزيزًا على ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحمل مضامين سامية ومعاني نبيلة تعكس مكانة المملكة لدى دولة الكويت قيادةً وشعبًا".

وأوضح أن هذه الزيارة ترسيخ للعلاقات الاستثنائية، ومبادئ التشاور الأخوي، وتلاقي الرؤى المشتركة في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.