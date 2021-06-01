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روسيا: دول الغرب تحاول تسييس التحقيق في منشأ كورونا

07:43 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
روسيا: دول الغرب تحاول تسييس التحقيق في منشأ كورونا

سيرجى لافروف

روسيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم " الثلاثاء" أن دول الغرب تسعى إلى تسييس المسألة المتعلقة بمنشأ فيروس "كورونا".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لكبار الدبلوماسيين من دول البريكس (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا): "إذا كان لدى أي جانب تساؤلات إضافية بخصوص هذا الشأن، فتجب مناقشتها مع دول أخرى داخل منظمة الصحة العالمية ، فهناك بالفعل محاولات لتسييس الوضع الراهن كما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يجري بأنه (حرب لقاحات)".

وأعرب لافروف عن أسفه من اتهام ماكرون لروسيا والصين ببدء ما أسماه بـ"الحرب العالمية الجديدة".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، مضيفا أنه لا ينبغي على السياسيين محاولة تسجيل نقاط لصالحهم وزيادة شعبيتهم من خلال تسييس الوضع الراهن بشأن التحقيق في منشأ "كورونا"، بل ينبغي عليهم الاستفادة من الوضع الوبائي واللقاحات المختلفة والتي تخضع لإجراءات تسجيل منظمة الصحة العالمية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على مكافحة هذا الوباء بدلا من توجيه أصابع الاتهام.

يُذكر أن الصين قد دعت الولايات المتحدة أمس الاثنين إلى عدم تسييس التحقيق في منشأ فيروس كورونا ، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تكليف الاستخبارات بالتقصي حول تلك المسألة.

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سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي دول الغرب منشأ كورونا فيروس كورونا

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