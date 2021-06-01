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الشركات البريطانية تحث جونسون على المضي قدمًا في تخفيف القيود في 21 يونيو

07:33 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
الشركات البريطانية تحث جونسون على المضي قدمًا في تخفيف القيود في 21 يونيو

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

حثت مجموعات من الشركات البريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون على المضي قدما في التخفيف المقرر للقيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا في 21 يونيو الجاري على الرغم من الموجة الجديدة المحتملة من الإصابات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كايت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "يو كيه هوسبيتاليتي" التي تمثل نحو 85 شركة تعمل في مجال الضيافة منها حانات ومطاعم، قولها إن "الإرجاء سيدفع المزيد من الشركات إلى حافة الانهيار، مما يعني خسارة المزيد من الوظائف".

ويواجه جونسون أزمة كبيرة سواء قرر منح الأولوية للاقتصاد والمضي قدما في التخفيف المرتقب بشدة للقيود في وقت لاحق هذا الشهر، وهو ما سيعني إلغاء كل قيود التباعد الاجتماعي والسماح بإقامة فعاليات ضحمة في الوقت الذي يشعر فيه العلماء بقلق متزايد إزاء تصاعد حالات الإصابة بكورونا مجددا.

وقد أدى انتشار السلالة المتحورة من الفيروس والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، وأطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم "السلالة دلتا" في المملكة المتحدة مؤخرا إلى إثارة المخاوف من خسارة فصل الصيف مجددا هذا العام. كما تستضيف المملكة المتحدة قمتي مجموعة السبع والمناخ خلال العام الجاري.

بوريس جونسون الشركات البريطانية فيروس كورونا

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