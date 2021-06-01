ولي العهد السعودي يستقبل نظيره الكويتي
06:30 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
وكالات
وصل إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
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