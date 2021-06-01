مسئول فلسطيني: نثق في مصر ورؤيتها وحرصها على القضية الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

أشاد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، بالمبادرة التي تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع الوضع الفلسطيني وعملية السلام في مكوناتها كافة؛ ونحن نثق في مصر ورؤيتها وحرصها على القضية الفلسطينية.

وقال أبو عمرو، في اتصال هاتفي مع قناة "إكستر نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "نحن مطمئنون جدا لأنه ليس هناك دولة أكثر تأثيرا لكي تقود الحوار والتهدئة والإعمار والعملية السياسية أكثر من مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ونوه بأن مصر تلعب دورا هاما منذ سنوات لكي تتحقق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية.

وتابع : "أنه عقب اللقاءات المتعددة مع الوفد الأمني المصري برئاسة الوزير عباس كامل، تفهمنا التفاصيل المختلفة المتعلقة بهذه التهدئة وأبدينا الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الرؤية المصرية في هذا الموضوع، وأيضا فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة"، مثمنا في الوقت ذاته الجهود المصرية الرائعة والمتكاملة في إعادة بناء قطاع غزة من جراء الحرب ، وليس فقط في موضوع الإعمار ولكن إعادة تهيئة قطاع غزة لمرحلة مقبلة، تؤكد على قيام الدولة الفلسطينية، وأيضا الوحدة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لاستئناف عملية سياسية ذات معنى برعاية مصرية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، عن سعادته بأن تكون مصر هى عنوان هذا التدخل العربي والإقليمي والدولي لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الذي أصر على أن تكون السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية هي عنوان للمساعدة الدولية عبر القيادة المصرية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وجدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي و للمخابرات المصرية والأمن المصري الذين بذلوا جهودا كبيرة ومتواصلة من أجل إتمام هذه الملفات.

ونوه إلى أن هناك تطابقا كاملا بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس، معربا في الوقت نفسه عن سعادته بما سمعه من الوزير عباس كامل والوفد المرافق له حول الرؤية المصرية والجهد المصري، قائلا: "ونحن أبدينا استعدادنا للتعاون الكامل".