مقتل طيارين اثنين جراء حادث لطائرة مقاتلة جنوب غربي إيران

طهران - (د ب أ):

لقي طياران إيرانيان حتفهما اليوم الثلاثاء جراء مشكلة فنية وقعت لطائرة مقاتلة من طراز "إف 5" في قاعدة دزفول الجوية جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان للعلاقات العامة بقاعدة دزفول أن طيارين اثنين لقيا حتفهما بسبب التشغيل المفاجئ للمقعد المقذوف أثناء تحضير الطائرة قبل طلعة جوية.

وبحسب البيان، يقوم خبراء فنيون حاليا بالتحقيق في سبب الحادث.