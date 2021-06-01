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رئيس وزراء العراق: مصممون على المضي قدمًا في الإصلاح الاقتصادي

02:52 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
رئيس وزراء العراق: مصممون على المضي قدمًا في الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تصميم بلاده على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء- أن الكاظمي التقى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات.

كما ناقشا آليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشروعات البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لإعادة تفعيلها.

وأكد الكاظمي، تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة، موضحًا أن الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي.

من جهته، أشاد فريد بلحاج بالعلاقات التاريخية والستراتيجية للبنك مع العراق، مشيرًا إلى رصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، والتي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الاقتصادية الطموحة بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد.

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مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق العراق الإصلاح الاقتصادي

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