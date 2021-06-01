Masrawy logo white

قيادي فلسطيني: مصر سترسل دعوات لإجراء حوار وطني

02:50 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
قيادي فلسطيني: مصر سترسل دعوات لإجراء حوار وطني

محمود العالول

(وكالات):

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني "فتح" محمود العالول، إن اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يجري على الأرض من اعتداءات الاحتلال المتواصلة على شعبنا، والاستيطان، والتصدي للمخططات الإسرائيلية، اضافة الى بحث القضايا الحركية والوضع الداخلي، فضلاً عن الحراك السياسي العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المركزية شكلت لجانا لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش مشيرا الى أن هناك تواصلا فلسطينيا مع الدول العربية لبحث الوضع الفلسطيني والملف الداخلي.

وشدد على أهمية الدور المصري للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وملف المصالحة الوطنية، والحوار الوطني، وإعادة الإعمار لقطاع غزة، مؤكدا أن مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة لكن لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن.

محمود العالول حركة التحرير الوطني حركة فتح مصر الاحتلال الإسرائيلي القدس فلسطين

الخبر التالى:

رئيس وزراء العراق: مصممون على المضي قدمًا في الإصلاح الاقتصادي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا