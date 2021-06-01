قيادي فلسطيني: مصر سترسل دعوات لإجراء حوار وطني

(وكالات):

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني "فتح" محمود العالول، إن اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يجري على الأرض من اعتداءات الاحتلال المتواصلة على شعبنا، والاستيطان، والتصدي للمخططات الإسرائيلية، اضافة الى بحث القضايا الحركية والوضع الداخلي، فضلاً عن الحراك السياسي العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المركزية شكلت لجانا لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش مشيرا الى أن هناك تواصلا فلسطينيا مع الدول العربية لبحث الوضع الفلسطيني والملف الداخلي.

وشدد على أهمية الدور المصري للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وملف المصالحة الوطنية، والحوار الوطني، وإعادة الإعمار لقطاع غزة، مؤكدا أن مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة لكن لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن.