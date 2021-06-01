أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، توفير لقاح (فايزر- بيونتك) للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة، بعد إجازة الاستخدام الطارئ للقاح بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء ـ أن هذه القرارات تأتي في إطار توسيع مظلة الحملة الوطنية لتطعيم "كوفيد-"19 والسيطرة على المرض ومكافحته، حيث توفر الوزارة خدمة حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق "كوفيد - 19"، في إطار تسخير الدولة لقدراتها للتركيز على تطعيم أكبر نسبة ممكنة من المجتمع للوصول إلى المناعة المكتسبة، تعد التطعيمات من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها في الوقاية من الأمراض والأوبئة.

وأشارت إلى أن اعتماد اللقاح يمثل مرحلة حاسمة تعزز وقاية هذه الفئة العمرية بما يدعم تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين أفراد المجتمع.