تعرف على أبرز الأنواع المختلفة لسيارات الكارافان (صور )

برلين - (د ب أ):

تتنوع موديلات الكارافان بين السيارات الصغيرة المزودة بمساحة نوم للطوارئ إلى الكبيرة المزودة بسبا ومرآب سيارات خاص بها وبوجه عام تتوفر من هذه النوعية من السيارات المحولة والمصممة من الأساس لهذا الغرض.

وأوضح دانييل ريتس، من رابطة صناعة موديلات الكارافان، أن الموديلات المحولة تعتمد على سيارات حالية موجودة بالفعل، لكن تم إدخال بعض التغييرات عليها لتناسب احتياجات التخييم.

أما الموديلات المصممة لهذا الغرض من الأساس فإنها تستفيد من كابينة السائق كأساس للمسكن والجلوس داخل السيارة، ويمكن تقسيم المفهومين إلى أنواع أخرى:

الكارافان الصغير

وهذا يشمل السيارات الصغيرة، التي تم تحويلها إلى مركبات ترفيهية، على سبيل المثال لرحلة قصيرة، والتي غالبا ما يكون طولها أقل من خمسة أمتار، كما تقدم هذه المركبات حلولا ذكية مثل خيارات للنوم والجلوس والطبخ مع مرونة في التهيئة.

ويمكن أيضا توسيع مساحة المعيشة الصغيرة بخيمة خلفية أو مظلة. وتتميز هذه السيارات بسهولة الاستعمال؛ لأنها مثل السيارات العادية، مع الصيانة المنخفضة والاستهلاك المقبول للوقود.

الحافلات وسيارات الفان

وتشمل هذه الطرز الأكبر حجما من المركبات الأساسية مثل موديلات الفان والسيارات الخدمية الصغيرة، وغالبا ما تحتوي الإصدارات على مقاعد دوارة في المقدمة ويمكن دمج مقاعد السائق والراكب الأمامي مع منطقة تناول الطعام لتشكيل مجموعة جلوس.

وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما يكون هناك مرفق للطهي ومرافق نوم لأربعة أشخاص. ويمكن تجهيز السيارة بسقف يتم نصبه لتوفير مساحة إضافية للنوم. وتتميز هذه الموديلات بالملاءمة العالية للاستخدام اليومي بسبب أبعادها المدمجة ومحركاتها الجيدة مع استهلاك وقود معتدل، والتجهيز بمرحاض صغير به خزان قابل للخلع.

السيارات الصندوقية

تشكل الشاحنات الصغيرة والسيارات الخدمية أساس هذا النوع من سيارات التخييم. واعتمادا على الإصدار، يتم التجهيز بأسرة مستعرضة أو مفردة في الخلف، ووحدات مطبخ مع ثلاجة، وقد تتسع السيارة لمرحاض ودش، ويسمح الارتفاع الداخلي عادة بالوقوف الطبيعي.

وهنا أيضا يمكن للأسقف الإضافية توسيع المساحة الصالحة للاستخدام. وتتراوح أطوال هذه النوعية من السيارات في الغالب بين 40ر5 و 40ر6 متر.

نماذج القبة

وفي هذه السيارات يمكن في بعض الأحيان تدوير مقاعد السائق والراكب الأمامي ودمجها، ولكن غالبا ما يتم فصل كابينة السائق عن منطقة المعيشة بواسطة مقاعد ثابتة أو بجدار خلفي كما في الموديلات القديمة.

ومع ذلك، تقدم العديد من الخزائن ومنطقة المطبخ الكبيرة و الغرفة الفسيحة، لكن يعيبها الحجم الكبير، والذي يحد من ملاءمة الاستخدام اليومي؛ حيث يمكن أن يؤدي الهيكل الأعلى، على سبيل المثال، إلى مشاكل في بعض الطرق.

السيارة شبه المتكاملة

وتتميز هذه السيارات بأن المقاعد الأمامية يمكن تدويرها للخلف وإنشاء وحدة مع منطقة المعيشة. ويتراوح طول السيارة بين 6 و 50ر7 متر.

السيارة المتكاملة

وهنا يتم دمج الأساس التقني تماما في الهيكل المعيشي وتختلف التجهيزات من سيارة لأخرى بحسب المتطلبات الشخصية لكل عميل حتى أنها تصل إلى حد التجهيز بوحدة سبا ومرآب خاص لسيارة يتم اصطحابها.