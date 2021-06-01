فيتنام تسعى لإنتاج لقاحات كورونا وتوفيرها لبرنامج كوفاكس

هانوي-(د ب أ):

قالت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الثلاثاء إنها تريد إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا محليا من أجل سكانها، ولتوفير جرعات لبرنامج مشاركة اللقاحات العالمي كوفاكس.

وأعلنت الوزارة في بيان أن "فيتنام سوف تقيم المصنع وتريد الحصول على براءة اختراع حتى تتمكن من توفير لقاحات لكوفاكس ولدول أخرى، وبالطبع لفيتنام".

ولم يتضح بعد أي نوع من اللقاح تسعى فيتنام لإنتاجه.

وقالت فيتنام الشهر الماضي إنها أجرت محادثات مع روسيا بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك في"، ولم يتم رسميا تأكيد أي اتفاق.

ويبلغ عدد سكان فيتنام 98 مليون نسمة، لكنها لم تحصل إلا على 9ر2 مليون جرعة لقاح، ما يجعلها متأخرة بفارق كبير عن دول جنوب شرق آسيا الأخرى في حملة التطعيم.

وقال وزير الصحة نجوين ثانه لونج: "تأمل فيتنام في أن يسرع كوفاكس بتوفير اللقاحات لها".

وتواجه فيتنام التفشي الأكثر شراسة للفيروس في البلاد حتى الآن، وذلك بعد ظهور حالات عدوى محلية مرة أخرى في 27 أبريل، مع تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الصحة يوم السبت الماضي إنها اكتشفت سلالة جديدة تردد أنها أكثر قابلية للعدوى وتجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم اكتشافهما لأول مرة في بريطانيا والهند.

وسجلت فيتنام رسميا 7321 حالة إصابة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة منذ بدء الوباء.​