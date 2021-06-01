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الطائرات الروسية من دون طيار تُزود بنظام ملاحة مستقل

08:39 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
الطائرات الروسية من دون طيار تُزود بنظام ملاحة مستقل

الطائرات الروسية - أرشيفية

موسكو--(أ ش أ)

ودت شركة "كريت" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية الجيش الروسي بأجهزة ملاحة مستقلة تستخدم في الطائرات الروسية من دون طيار.

وقال المدير التنفيذي لـ"روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن منظومة الملاحة الجديدة تتميز كذلك بوزن خفيف وأبعاد صغيرة وقدرتها على تحمل الضغوط ومقاومة التشويش اللاسلكي الإلكتروني.

وأضاف أنه من مميزات تلك الأجهزة الدقة الفائقة في تحديد الموقع وإمكانية العمل المستقل غير المرتبط بمنظومات الملاحة الفضائية، وبمقدور أجهزة الملاحة تلك ، تحديد الإحداثيات ومواصفات تحركات الأهداف حتى في حال غياب نقاط مرجعية على الأرض وفي البحر والفضاء.

وتضمن منظومة الملاحة روسية الصنع تحديد ومعالجة وإرسال معلومات الملاحة مع استخدام قنوات العمل الاستمراري المستقل وقنوات الملاحة الفضائية على حد سواء.

وخضعت منظومة الملاحة الجديدة عام 2020 للاختبار على بعض النماذج التجريبية لطائرات "الدرون" الروسية.. ويتوقع أن يبدأ عام 2021 تزويد "الدرون" الروسية النظامية بها.

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الطائرات الروسية روسيا نظام ملاحة موسكو الجيش الروسي

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