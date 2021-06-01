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شركة أمريكية لتصنيع اللحوم تتعرض لهجوم إلكتروني

07:41 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
شركة أمريكية لتصنيع اللحوم تتعرض لهجوم إلكتروني

هجوم الكتروني

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت شركة "جي بي أس" الأمريكية التابعة لأكبر شركة لتصنيع اللحوم في العالم أنها تعرضت لهجوم إلكتروني.

وقالت الشركة في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها كانت هدفا "لهجوم إلكتروني منظم أثر على بعض الخوادم التي تدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أمريكا الشمالية وأستراليا".

وأوضحت الشركة أنها "اتخذت إجراءات فورية، وعلقت جميع الأنظمة المتأثرة، وأخطرت السلطات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لحل الموقف".

وأشار البيان إلى أن خوادم الشركة الاحتياطية "لم تتأثر" وأن الشركة تعمل بنشاط مع "شركة الاستجابة للحوادث لاستعادة أنظمتها في أسرع وقت ممكن".

ولم يعرف على الفور مدى تأثير عملية القرصنة على مستهلكي اللحوم.

وفي وقت سابق من الشهر، أدى هجوم إلكتروني استهدف خط أنابيب يغذي الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى تعطل نقل الوقود في جنوب وشرق البلاد.

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هجوم إلكتروني شركة جي بي أس الأمريكية واشنطن تصنيع اللحوم

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