سكان "أرض الصومال" يصوتون في انتخابات تشريعية يطمحون أن تمنحهم اعترافًا دوليًا

هيرجسا - (بي بي سي)

أدلى الناخبون فيما تعرف بـ"أرض الصومال" أو "صومالي لاند" بأصواتهم في انتخابات برلمانية وبلدية تأخر تنظيم بعضها لفترة تصل إلى 10 سنوات.

ويأمل السكان في أن تعزز خطوة الانتخابات من فرص الجمهورية، المعلنة من جانب واحد، في انتزاع اعتراف دولي بها والذي لم تحظ به منذ إعلان انفصالها عن دولة الصومال منذ 3 عقود.

وبالرغم من أن الإقليم أصدر عملته الخاصة به وجوازات سفر مستقلة وحافظ على وجود حكومة وجيش له، منذ العام 1991 إلا إنه افتقر للإعتراف الدولي فلا تزال حكومة الصومال تعتبره جزءا من الأراضي الصومالية.

وسمح القادةُ الإقليميون لكل من هم فوق الخامسة عشرة بالتصويت في هذه الانتخابات التي دعي لمراقبتها عددٌ من الشخصيات السياسية الأفريقية البارزة مثل السياسي المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي والناشط المناهض للفساد في كينيا جون جيثونجو.