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المغرب يخفف إجراءات كورونا ويسمح بالحفلات "وفق شروط"

12:05 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
المغرب يخفف إجراءات كورونا ويسمح بالحفلات "وفق شروط"

فيروس كورونا في المغرب

المغرب - (أ ش أ)

خففت الحكومة المغربية من التدابير والإجراءات التي كانت قد فرضت لمكافحة فيروس كورونا، حيث سمحت بتنظيم التجمعات والأنشطة في الأماكن المغلقة لأقل من 50 شخصًا، وتنظيم التجمعات والأنشطة في الأماكن المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وذكرت الحكومة في بيان أن هذه الإجراءات التي من المقرر أن يتم تطبيقعا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، تشمل كذلك تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75%، وافتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 % من طاقتها الاستيعابية.
كما قررت الحكومة السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالعمل في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، والسماح بارتياد المناطق الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعي، وفتح حمامات السباحة العمومية في حدود 50% من إمكانياتها الاستيعابية.

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