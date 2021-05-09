احتجاجات وحرق "كرفانات" حماية القنصلية الإيرانية بكربلاء

11:50 م الأحد 09 مايو 2021
احتجاجات وحرق "كرفانات" حماية القنصلية الإيرانية بكربلاء

احتجاجات وحرق كرفانات حماية القنصلية الإيرانية

بغداد - (د ب ا)

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد باندلاع احتجاجات تخللتها "أعمال حرق" قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد ساعات من مقتل ناشط مدني في المدينة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"السومرية نيوز"، إن العشرات نظموا احتجاجات امام القنصلية الايرانية في كربلاء وتم حرق كرفانات الحماية خارج القنصلية، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضاف أن قوات مكافحة الشغب قامت بتفريق المحتجين الذي خرجوا احتجاجًا على اغتيال ناشط مدني في كربلاء.

كان مسلحون مجهولون اغتالوا الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني أمام منزله وسط كربلاء ولاذو بالفرار ليلة أمس.

بغداد كربلاء القنصلية الإيرانية بكربلاء العراقي اغتيال إيهاب الوزني

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