مقتل ٧ أشخاص في إطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد بولاية أمريكية
وكالات
قتل 7 أشخاص من بينهم مسلح في حادث إطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد في ولاية كولورادو الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وذكرت شرطة الولاية، أن مسلحًا هاجم حفل عيد ميلاد حيث كانت صديقته بين المدعويين إلى الحفل.
وقالت الشرطة إنها عثرت في مكان الحادث على ستة قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرًا بجروحه.
وكانت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، أعلنت مساء الأحد، أن حادث إطلاق نار وقع في ساحة "تايمز سكوير" أسفر عن إصابة ٣ أشخاص بينهم طفلة في الرابعة من عمرها.
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