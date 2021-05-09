الهند تستعين بمئات من أطباء الجيش السابقين للتصدي لتفشي كورونا

10:15 م الأحد 09 مايو 2021
الهند تستعين بمئات من أطباء الجيش السابقين للتصدي لتفشي كورونا

فيروس كورونا في الهند

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن السلطات ستستعين بمئات من أطباء الجيش السابقين لدعم نظام الرعاية الصحية، حيث تواجه البلاد أعدادا قياسية لإصابات ووفيات كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه من المتوقع أن يعمل حوالي 400 من الضباط الأطباء بموجب عقد لمدة 11 شهرا على الأكثر، مضيفة أن أطباء عسكريين آخرين من الجيش سيقدمون استشارات عبر الإنترنت.

واجتاحت موجة جديدة من الإصابات بكورونا أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى.

وتسجل حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند مستويات غير مسبوقة كل يومين أو ثلاثة. وقفزت الوفيات بأكثر من أربعة آلاف حالة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد.

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