الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي للاحتجاج ضد انتهاكات إسرائيل بالقدس

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان لإبلاغه احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها "للانتهاكات الإسرائيلية" بالقدس.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد إن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت اليوم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وأضاف البيان أن "السفير يوسف البطاينة أمين عام الوزارة أكد للقائم بالأعمال الإسرائيلي أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد".

وطالب البطاينة القائم بالأعمال "بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم".