التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

الرياض- (د ب ا)

تعقد منظمة التعاون الإسلامي بعد غد الثلاثاء، بناء على طلب دولة فلسطين، اجتماعًا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح شرقي المدينة.

وقالت المنظمة،ومقرها جدة غرب السعودية،في بيان لها اليوم الأحد إن" الاجتماع يبحث الإعتداءات المتواصلة على المقدسات، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك والإعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموجرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، تأجيل جلسة استماع بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، وستحدد موعدا جديدا خلال 30 يوما.