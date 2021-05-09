الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخين فوق عسقلان
وكالات:
أفادت فضائية العربية، بأن منظومة القبة الحديدية، اعترضت صاروخين فوق عسقلان جنوب إسرائيل.
وكانت حركة حماس دعت أمس إلى تفعيل شامل لـ "نقاط الاشتباك" في كافة المناطق الفلسطينية مع إسرائيل.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل يتطلب موقفًا وطنيًا جامعًا بتفعيل نقاط الاشتباك كافة".
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