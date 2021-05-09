الحكومة العراقية: تعاقدات جديدة بشأن لقاحات كورونا
بغداد - (أ ش أ):
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الأحد، عن تعاقدات جديدة لجلب المزيد من اللقاحات المضادة لكورونا.
وقال ناظم - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن هناك تعاقدات جديدة لجلب المزيد من اللقاحات ولاسيما فايزر، مشيراً إلى أن العراق يشهد تصاعداً في أخذ اللقاح من قبل المواطنين".
يشار إلى أن العراق سجل اليوم أربعة آلاف و167 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وتلقى تسعة آلاف و49 شخصا للقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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