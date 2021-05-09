الجزائر تسجل 204 إصابات و7 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، تسجيل 204 حالات إصابة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - "إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 124 ألفا و104 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3328 حالة وفاة".. موضحا أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 86 ألفا و420 حالة بعد شفاء 140 حالة خلال يوم واحد،.

ولفت إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 23 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.